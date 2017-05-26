Саша Обрадович: В Сербии тепло относятся к России
Главный тренер краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович поведал о позитивном отношении соотечественников к России.
«Это основывается на многих аспектах: язык, религия. Россия и Сербия во многом похожи, а наши народы всегда были братскими. На моей родине с теплом и любовью относятся к русским людям, всегда рады видеть выходца из России, а в газетах очень много позитивного говорится как о стране в целом, так и о президенте Путине. Но кроме этого, русские и сербы очень близки в плане менталитета, что помогает нашим народам лучше понимать и находить контакт друг с другом», - приводит слова Обрадовича «Газета.ру».
Обрадович возглавил краснодарский клуб в ноябре 2016 года.
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