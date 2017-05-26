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Team Dignitas и Misfits вступили в Американскую профассоциацию киберспорта

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Организации Team Dignitas и Misfits вошли в состав Американской профассоциации киберспорта (PEA).

PEA является альтернативой ассоциации европейских команд World Esports Association (WESA), созданной при поддержке киберспортивной организации ESL.

Американская профассоциация киберспорта была сформирована в сентябре 2016 года. В ее состав вошли такие организации, как Cloud9, Team SoloMid, Team Liquid, Counter Logic Gaming, NRG eSports, Immortals и compLexity Gaming. Цель объединения — создание отдельной лиги по Counter-Strike: Global Offensive с призовым фондом в один миллионов долларов.

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