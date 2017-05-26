Сотникова, Липницкая, Ильиных и Жиганшин не будут участвовать в Гран-при в следующем сезоне
Стал известен состав участников Гран-при по фигурному катанию в
сезоне 2017/2018. В списках не значатся несколько известных российских
фигуристов.
На официальном сайте ни на одном из этапов в числе участников не
значатся олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, а также
танцевальная пара Елена Ильных/Руслан Жиганшин.
Ранее сообщалось, что Руслан Жиганшин может завершить карьеру.
При этом он был включен в состав сборной России на сезон.
Первый этап Гран-при пройдет в Москве с 20
по 22 октября.
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