Сотникова, Липницкая, Ильиных и Жиганшин не будут участвовать в Гран-при в следующем сезоне

Стал известен состав участников Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2017/2018. В списках не значатся несколько известных российских фигуристов.

На официальном сайте ни на одном из этапов в числе участников не значатся олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, а также танцевальная пара Елена Ильных/Руслан Жиганшин.

Ранее сообщалось, что Руслан Жиганшин может завершить карьеру. При этом он был включен в состав сборной России на сезон.

Первый этап Гран-при пройдет в Москве с 20 по 22 октября.