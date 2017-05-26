Джо Коул: «Челси» нужно побороться за Агуэро и Санчеса

Бывший игрок «Челси» Джо Коул сказал, что лондонцам нужно попробовать летом купить Серхио Агуэро и Алексиса Санчеса.

«У «Челси» всё в порядке с составом. Многие говорят мне, что нужно заменить Мозеса или Алонсо, но это не так, они блестяще выступили в прошедшем сезоне. Кроме того, в академии клуба полно талантливых игроков. Всё, что сейчас нужно «Челси», - это одно точечное попадание. Фергюсон славился этим на протяжении всей карьеры, когда обновлял состав одним или двумя звёздными футболистами. Можно было бы купить Кейна из «Тоттенхэма» и построить на этом будущее, но не думаю, что такой ход возможен. Есть варианты с Алексисом и Агуэро - в их клубах сейчас нестабильность, так что я был сделал всё, чтобы заполучить кого-то из них, или вообще обоих», - приводит слова Коула Goal.

Коул выступал за «Челси» в сезонах 2003-2010, провел 231 матч и забил 33 гола.