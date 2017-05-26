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Испанец Ланда выиграл 19-й этап «Джиро д’Италия», Шалунов занял шестое место

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялся 19-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Победу одержал испанец Микель Ланда, выступающий за команду Sky.

Победитель преодолел 191 километр за четыре часа и 53 минуты. Вторым стал португалец Руи Кошта, третьим – француз Пьер Роллан. Российский представитель команды «Газпром-РусВело» Евгений Шалунов занял шестое место.

В общем зачете лидерство захватил колумбиец Найро Кинатана. Россиянин Ильнур Закарин из «Катюши» на пятом месте.

«Джиро д’Италия»

19-й этап

Сан-Кандидо – Пьянкавалло

191 км

1. Микель Ланда (Испания, Sky) 4.53,00
2. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates) + 1,50
3. Пьер Роллан (Франция,Cannondale-Drapac ) + 1,54
4. Пелло Бильбао (Испания, «Астана») + 2,12
5. Себастьян Энао (Колумбия, Sky) + 3,06
6. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») + 3,51

Общий зачет

1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)  85.02,40
2. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) + 0,38
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) + 0,43
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) + 0,53
5. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») + 1,21
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) + 1,30
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) + 2,48
8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) + 6,35
9. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) + 7,03
10. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) + 7,37

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