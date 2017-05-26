WADA подтвердило, что Исинбаева может стать послом «чистого» спорта в России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева может стать послом «чистого» спорта в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Если госпоже Исинбаевой достанется эта роль, она будет приглашена в штаб-квартиру WADA в Монреале для обсуждения возможных образовательных программ, направленных на продвижение «чистого» спорта в России», - говорится в сообщении пресс-службы WADA.

Напомним, что ранее WADA (Всемирное антидопинговое агентство) назвало критерии полного восстановления РУСАДА. Одним из них стал уход Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета организации.