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Гонсало Родригес: Я покидаю «Фиорентину». Разочарован действиями клуба

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Защитник «Фиорентины» Гонсало Родригес объявил об уходе из команды.

«Благодарю всех за эти прекрасные пять лет вместе. Всегда буду болеть за «Фиорентину». Это не вопрос денег. Я разочарован тем, как поступали в «Фиорентине». Они поговорили с моим агентом только потому, что я сказал им. Иначе они бы не сделали этого.

Я еще не решил, куда перейду. Сначала хочу хорошо закончить выступления за «Фиорентину», - цитирует Родригеса Football Italia.

Контракт Родригеса истекает в конце нынешнего сезона. В текущем сезоне 33-летний защитник провел 32 матча и забил один мяч.

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