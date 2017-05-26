Гонсало Родригес: Я покидаю «Фиорентину». Разочарован действиями клуба
Защитник «Фиорентины» Гонсало
Родригес объявил об уходе из команды.
«Благодарю всех за эти
прекрасные пять лет вместе. Всегда буду болеть за «Фиорентину». Это не вопрос
денег. Я разочарован тем, как поступали в «Фиорентине». Они поговорили с моим
агентом только потому, что я сказал им. Иначе они бы не сделали этого.
Я еще не решил, куда перейду.
Сначала хочу хорошо закончить выступления за «Фиорентину», - цитирует Родригеса
Football Italia.
Контракт Родригеса истекает в
конце нынешнего сезона. В текущем сезоне 33-летний защитник провел 32 матча и
забил один мяч.
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