Антонио Конте: В финале Кубка Англии мы должны забыть, что являемся чемпионами АПЛ

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своих ожиданиях от финала Кубка Англии с «Арсеналом».

«Я увидел огромную сосредоточенность и концентрацию в исполнении своих футболистов. Мы очень хорошо поработали на этой неделе. В этом отношении я могу быть спокоен. У меня нет причин не доверять своим футболистам после такого сезона, но в течение 90 минут мы должны забыть, что мы выиграли АПЛ, и сконцентрироваться на текущей задаче. Мы не знаем, появится ли у нас в будущем ещё один шанс выиграть этот трофей.

Мы могли бы выглядеть аутсайдерами матча, потому что мы выиграли АПЛ и отмечали победу. Это подходящий момент для празднования, но мы сыграем с командой, которая упустила возможность попасть в Лигу чемпионов, и у них остался единственный шанс спасти этот сезон.

Мы должны сыграть очень внимательно, но я очень доверяю своим игрокам. Весь сезон они демонстрировали мне, что они способны добиваться больших целей, таких, как победа в АПЛ», - цитирует наставника официальный сайт клуба.

Напомним, что финал Кубка Англии состоится в субботу, 27 мая.