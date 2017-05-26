«Спартак» может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Австрии

«Спартак» проявляет интерес к форварду венской «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата Австрии.

Как сообщает Completesportsnigeria.com, Кайоде, возможно, уже провел свой последний матч за «Аустрию». Об этом может свидетельствовать его пост в Facebook, где он благодарит болельщиков, партнеров и руководство «Аустрии» за проведенное время в клубе.

Также сообщается, что на игрока претендуют «Спартак», два клуба немецкой бундеслиги и один клуб АПЛ. В текущем сезоне 24-летний Оларенваджу Кайоде провел 48 матчей за «Аустрию» во всех турнирах и забил 24 мяча при семи голевых передачах.

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