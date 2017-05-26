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Евгений Плющенко: Травма помешала Сотниковой участвовать в Гран-при

Источник:  ТАССКомментарии

Тренер российской фигуристки Аделины Сотниковой двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал непопадание спортсменки в список участниц серии Гран-при сезона-2017/18.

- Некоторое время назад Аделина получила микротравму на тренировке, и пока строить планы рано, надо дождаться ее полного восстановления. Отчасти эта ситуация стала причиной ее неучастия в Гран-при. Как только она восстановится, мы будем работать дальше, - приводит слова Плющенко ТАСС.

Ранее стало известно, что олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, а также танцевальная пара Елена Ильных/Руслан Жиганшин не примут участия в Гран-при.

Первый этап Гран-при соревнований в Москве с  20 по 22 октября.

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