Эдуард Безуглов: С коленом Дзюбы все хорошо
Врач сборной России Эдуард Безуглов - о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.
- Дзюба профессионально относится к рекомендациям врачей, своему состоянию. Полгода он находится под контролем врачей «Зенита», тренеров по физподготовке. Его колено сейчас в хорошем состоянии. Артем - в хорошем настроении, что немаловажно. Поэтому риска, что он пропустит Кубок Конфедераций, нет. Думаю, на турнире мы увидим лучшего Дзюбу, - говорит Безуглов.
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