Эдуард Безуглов: Последний месяц Акинфеева играл на уколах
Врач сборной России - о состоянии вратаря команды Игоря Акинфеева.
- После окончания тяжелого чемпионат найти полностью здорового футболиста невозможно. Мелкие болячки есть у всех. Их лечение позволяет игрокам тренироваться в общей группе. Проблем с этим нет. Что касается Акинфеева, то он на несколько дней останется в Москве для проведения необходимых лечебных процедур, которые здесь чисто технически невозможно провести. Он последний месяц играл на уколах, мы об этом знали. Оценили ситуацию и решили, что лучше на два-три дня остаться в Москве. И числа 28-29 вернуться в сборную и тренироваться со всеми на равны. Риска, что Акинфеева пропустит Кубок Конфедераций, нет. Загадывать ничего нельзя, но если говорить о ситуации на текущий момент, то никаких опасений у нас нет, - говорит Безуглов.