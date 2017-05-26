Александр Панов: С приходом Фурсенко в «Зените» будет и более амбициозный главный тренер

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился мнением о назначении гендиректором клуба Сергея Фурсенко.

- Фурсенко был в свое время президентом, и «Зенит» выглядел при нем достаточно уверенно. Онлюбит футбол, много внимания уделяет команде. Могу только поздравить петербуржцев. С его приходом будет в клубе и более амбициозный главный тренер. Луческу уже достаточно возрастной тренер, он исчерпал себя, свою мотивацию. Нужен молодой амбициозный тренер, как Гончаренко в ЦСКА, Каррера в «Спартаке», Семак в «Уфе» или Тихонов в «Енисее». «Зениту» нужен тренер другой квалификации и с большей мотивацией, нежели работавшие до этого специалисты.

С приходом нового-старого президента амбиции «Зенита» возрастут. И задача как минимум будет попасть в Лигу чемпионов, а то и сразу чемпионство, - приводит слова Панова «Р-Спорт».

Напомним, 26 мая «Зенит» объявил о назначении Фурсенко одновременно гендиректором, президентом и председателем правления клуба.

Ранее Фурсенко работал председателем совета директоров «Зенита» с конца 2005 года, а в январе стал президентом клуба. Под его руководством петербуржцы выиграли первое чемпионство России. С января 2010 года по июнь 2012 года 63-летний функционер занимал должность президента РФС.

В сезоне-2016/17 «Зенит» с 61 очком занял третье место в чемпионате России и вышел в групповой этап Лиги Европы-2017/18.