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«Интер» может обменять Перишича на Ди Марию с доплатой 10 миллионов евро

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может перейти в «ПСЖ». В таком случае в обратном направлении проследует Анхель Ди Мария.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Интер» хотел бы снизить цену на Ди Марию. В связи с этим они готовы обменять игроков и доплатить при этом французскому клубу 10 миллионов евро. «ПСЖ» просит за игрока 50 миллионов евро, но 40 из них «Интер» хотел бы компенсировать Перишичем.

В текущем сезоне 28-летний Иван Перишич провел 41 матч за «Интер» и забил десять мячей при десяти голевых передачах.

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