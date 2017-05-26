«Интер» может обменять Перишича на Ди Марию с доплатой 10 миллионов евро
Полузащитник «Интера» Иван
Перишич может перейти в «ПСЖ». В таком случае в обратном направлении проследует
Анхель Ди Мария.
Как сообщает Corriere dello Sport, «Интер»
хотел бы снизить цену на Ди Марию. В связи с этим они готовы обменять игроков и
доплатить при этом французскому клубу 10 миллионов евро. «ПСЖ» просит за игрока
50 миллионов евро, но 40 из них «Интер» хотел бы компенсировать Перишичем.
В текущем сезоне
28-летний Иван Перишич провел 41 матч за «Интер» и забил десять мячей при
десяти голевых передачах.
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