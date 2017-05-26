Виктор Гусев: Можно ли считать киберспорт спортом или нет – не думаю, что это так важно

Спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью CyberSport.ru рассказал, чем комментирование виртуальных матчей отличается от обычного футбольного комментария, а также поделился мнением о влиянии киберспорта на подростков.



«Особенность в том, что тут, по сути, нет команд. Здесь в двух полуфиналах играют четыре мадридских «Реала», так как этот клуб имеет наибольшую силу в киберспорте. Это не тот случай, когда человек представляет «Спартак» или ЦСКА и играет за эти команды в FIFA. Поэтому по ходу комментария будем уделять больше внимания личности участников и разбору комбинаций на поле. Для меня это немного неожиданно — я готовился к матчам «Баварии» против «Манчестер Юнайтед» или чему-то такому.



Если говорить о терминологии, можно ли считать киберспорт спортом или нет — не думаю, что это так важно. Такие споры постоянно идут про шахматы — игра ли это, искусство или спорт? И это не мешает шахматам развиваться, иметь статус большого соревнования. Я вообще за все, чему можно придать статус соревнования. Пагубность для подростков… Дело в том, что ребята и так уже во все это играют. Бороться с этим невозможно, да и не надо. А вот направить в правильное русло — в этом есть большой смысл. Когда это не просто сидение в одиночестве перед компьютером, а выезд куда-то в составе команды, осознание себя частью какого-то коллектива, понимание того, что это действительно большое соревнование, за которым наблюдают люди. То есть придание этому статуса спорта — это очень здорово.



Поэтому я обеими руками «за», в том числе и потому, что избежать этого процесса невозможно. Нужно сделать так, чтобы это наносило минимальный вред. С другой стороны, о каком вреде идет речь? Учитывая важность компьютеров в нашей жизни, это может стать серьезной основой для хорошей профессии. Не говоря о тех качествах, которые ребята приобретают, выступая на людях, в составе команд».

Напомним, что Виктор Гусев прокомментирует матчи гранд-финала Кубка России по киберспорту 2017.



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