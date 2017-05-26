Юрий Розанов: Грасия? Думаю, это ошибка «Рубина»
Спортивный комментатор Юрий Розанов прокомментировал выступление «Рубина» в завершившемся чемпионате РФПЛ под руководством главного тренера команды Хави Грасии.
- Слишком много игроков, незнакомая страна. Как можно не ставить Карадениза в состав, кто может так поступать? Только тот, кто не знает, что он значит для команды. Думаю, это ошибка клуба. Если ты приводишь тренера, то не стоит покупать столько игроков, - приводит слова Розанова «Спорт FM».
Напомним, что «Рубин» в итоговой таблице чемпионата занял девятое место, набрав 38 очков.
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