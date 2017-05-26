Нобель Арустамян: В Санкт-Петербурге есть силы, которые хотят видеть Манчини в «Зените»
Главным тренером «Зенита»
может стать итальянский специалист Роберто Манчини. Об этом сообщил комментатор
«Матч ТВ» Нобель Арустамян.
«Насколько мне известно, в Санкт-Петербурге есть силы, которые хотят видеть Манчини тренером. Он чуть не стал в свое время тренером сборной, его часто сватали в российские клубы. Сейчас у Манчини есть шансы прийти в «Зенит».
Позиции Роберто, насколько я могу судить, довольно
серьезны. Впрочем, этот вариант — самый дорогой, с точки зрения не только
зарплаты, но и трансферов: он потребует серьезного обновления состава», -
цитирует Арустамяна официальный сайт «Матч ТВ».
Последним местом работы 52-летнего Роберто
Манчини был «Интер». Ранее он также работал с «Манчестер Сити», «Галатасараем»,
«Лацио» и «Фиорентиной».