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Нобель Арустамян: В Санкт-Петербурге есть силы, которые хотят видеть Манчини в «Зените»

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Главным тренером «Зенита» может стать итальянский специалист Роберто Манчини. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Насколько мне известно, в Санкт-Петербурге есть силы, которые хотят видеть Манчини тренером. Он чуть не стал в свое время тренером сборной, его часто сватали в российские клубы. Сейчас у Манчини есть шансы прийти в «Зенит».

Позиции Роберто, насколько я могу судить, довольно серьезны. Впрочем, этот вариант — самый дорогой, с точки зрения не только зарплаты, но и трансферов: он потребует серьезного обновления состава», - цитирует Арустамяна официальный сайт «Матч ТВ».

Последним местом работы 52-летнего Роберто Манчини был «Интер». Ранее он также работал с «Манчестер Сити», «Галатасараем», «Лацио» и «Фиорентиной».

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