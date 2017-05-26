Эдуард Безуглов: Ситуация с Фернандесом медицинскому штабу сборной России понятна
Врач сборной России Эдуард Безуглов – о том, почему защитник ЦСКА Марио
Фернандес принял решение лечь на операцию перед Кубком Конфедераций.
- Вам понятна ситуация с Фернандесом?
- Да. Он находится в Бразилии. По информации, которую нам прислали из клуба, в ближайшее время ему будет сделана операция на носовой перегородке.
- Косметическая? Или имеющаяся травма мешает игроку, например, дышать?
- Все в мире относительно. Понятно, что какой-то косметический элемент эта операция имеет. Но по той информации, которую мы получили из ЦСКА перед сбором национальной команды, стало понятно, что имеющаяся травма ограничивает его функциональные возможности. Поэтому его и нет на сборах.
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