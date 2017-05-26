Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург3 : 2 ОТОттава
Футбол  Шахтер0 : 1Динамо Киев
Баскетбол  Бостон102 : 135Кливленд
Баскетбол  ЦСКА26 : 22Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдуард Безуглов: Ситуация с Фернандесом медицинскому штабу сборной России понятна

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Врач сборной России Эдуард Безуглов – о том, почему защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение лечь на операцию перед Кубком Конфедераций.

- Вам понятна ситуация с Фернандесом?
- Да. Он находится в Бразилии. По информации, которую нам прислали из клуба, в ближайшее время ему будет сделана операция на носовой перегородке.

- Косметическая? Или имеющаяся травма мешает игроку, например, дышать?
- Все в мире относительно. Понятно, что какой-то косметический элемент эта операция имеет. Но по той информации, которую мы получили из ЦСКА перед сбором национальной команды, стало понятно, что имеющаяся травма ограничивает его функциональные возможности. Поэтому его и нет на сборах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эдуард Безуглов: Последний месяц Акинфеева играл на уколахВрач сборной России - о состоянии вратаря команды Игоря Акинфеева.Эдуард Безуглов: С коленом Дзюбы все хорошоВрач сборной России Эдуард Безуглов - о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.Как поле нового стадиона в Петербурге превратилось в грядку (фото, видео)Как поле нового стадиона в Петербурге превратилось в грядку (фото, видео)Замена газона – увлекательный процесс. Там, где через три недели играть футболистам, сейчас работают тракторы и люди с лопатами.Сборная России без Акинфеева, Габулова и Нойштедтера прибыла в АвстриюСборная России прибыла в Нойштифт, где продолжит подготовку к Кубка Конфедераций.Сборная России прилетела в ИнсбрукСборная России прибыла в Австрию, где проведет сбор перед Кубком конфедераций.Акинфеев не полетит сегодня в Австрию и задержится в МосквеГолкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не полетит со сборной России на сбор в Австрию, сообщает официальный твиттер национальной команды.«Матч ТВ» – банкрот, комментаторы выведены за штат». Медиаскандал года (видео)«Матч ТВ» – банкрот, комментаторы выведены за штат». Медиаскандал года (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Александр Мостовой: На Кубок конфедераций приедут семь команд, из которых пять непонятно в каком состоянииБывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего летом Кубка конфедераций.Без Акинфеева и Дзюбы, но с Мутко. Сборная России провела первую тренировкуБез Акинфеева и Дзюбы, но с Мутко. Сборная России провела первую тренировкуКоманда Станислава Черчесова провела первую тренировку в рамках подготовки к Кубку конфедераций.Дмитрий Медведев предложил заменить игроков сборной России роботамиПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече со студентами IT-лицея в Казани после демонстрации новых разработок предложил заменить роботами футболистов сборной России.Денис Глушаков: Дзюба поздравил с чемпионствомДенис Глушаков: Дзюба поздравил с чемпионствомЛучший футболист премьер-лиги оп итогам сезона полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о первом днеФедор Смолов: В сборную я всегда приезжаю с удовольствиемЛучший бомбардир чемпионата России, форвард сборной России и «Краснодара» рассказал, как проходит подготовка к Кубку конфедераций с национальной командой.Станислав Черчесов: У Акинфеева болит пятка - может оставим его в России на 2-3 дняГлавный тренер сборной России станислав Черчесов рассказал, почему капитан ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев не тренировался в основной группе.Акинфеев и Дзюба не принимают участие в тренировке сборной РоссииВ эти минуты на «Арене Химки» проходит открытая тренировка сборной России в рамках подготовки к Кубку конфедераций и контрольным матчам с Венгрией и Чили.Чего боятся Глушаков и Акинфеев? Как сборная России прячется от журналистовЧего боятся Глушаков и Акинфеев? Как сборная России прячется от журналистовНациональная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций.Сборная России начнет подготовку к Кубку конфедераций без Габулова и НойштедтераСборная России практически в полном составе прибыла в один из подмосковных отелей.Глушаков прибыл в расположение сборной РоссииВ четверг сборная России начинает подготовку к Кубку конфедераций и контрольным матчам с Венгрией и Чили.Сегодня сборная России начинает подготовку к Кубку конфедерацийВ четверг сборная России начинает подготовку к Кубку конфедераций и контрольным матчам с Венгрией и Чили.Сборная России и ЦСКА оказались на «Уэмбли». Самая красивая акция года (фото)Сборная России и ЦСКА оказались на «Уэмбли». Самая красивая акция года (фото)Великий английский стадион «Уэмбли» отметил 10-летие открытия после реконструкции.Неприкасаемый «Спартак» и самая жуткая реформа в истории нашего футбола (видео)Неприкасаемый «Спартак» и самая жуткая реформа в истории нашего футбола (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Фигурное катание
Сотникова, Липницкая, Ильиных и Жиганшин не будут участвовать в Гран-при в следующем сезоне
Футбол
Юрий Розанов: Галицкий может тратить как «Спартак» и «Зенит», но принципиально не хочет
Футбол
Фурсенко назначен одновременно гендиректором, президентом и председателем правления «Зенита»
Теннис
Рублев не пробился в основную сетку «Ролан Гаррос»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Марио Фернандес
Марио Фернандесвсе новости
Эдуард Безуглов
Эдуард Безугловвсе новости