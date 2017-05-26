Виталий Шашков: Решение по поводу Скрипченко будет принято на следующей неделе

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером команды Вадимом Скрипченко.

- У меня такой информации нет. Решения по поводу Скрипченко нет, оно будет принято на следующей неделе на совете директоров. Пока еще совет директоров не собирался, - цитирует Шашкова ТАСС.

Напомним, что «Крылья Советов» по итогам чемпионата РФПЛ заняли 15-е место в чемпионате и покинули премьер-лигу.



