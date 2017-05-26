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Фурсенко стал председателем правления «Зенита», Сампаоли покинул «Севилью», Манчини может сменить Луческу. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий дайджест главных новостей дня.

1. Сергей Фурсенко назначен одновременно гендиректором, президентом и председателем правления «Зенита».

2. Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли покинул команду и возглавит сборную Аргентины.

3. Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Елена Ильиных и Руслан Жиганшин не примут участия в Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне.

4. Новым главным тренером «Зенита» может стать Роберто Манчини.

5. Испанец Ланда выиграл 19-й этап «Джиро д’Италия».

Текст дня: Иногда они возвращаются… 10 решений, которыми запомнился Сергей Фурсенко


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