Фурсенко стал председателем правления «Зенита», Сампаоли покинул «Севилью», Манчини может сменить Луческу. Главные новости дня
«Советский спорт»
представляет краткий дайджест главных новостей дня.
1. Сергей Фурсенко назначен одновременно
гендиректором, президентом и председателем правления «Зенита».
2. Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли покинул команду и возглавит сборную Аргентины.
3. Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Елена Ильиных и Руслан
Жиганшин не примут участия в Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне.
4. Новым главным тренером «Зенита» может стать Роберто
Манчини.
5. Испанец Ланда выиграл 19-й этап «Джиро д’Италия».
Текст дня: Иногда они возвращаются… 10 решений, которыми запомнился
Сергей Фурсенко
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически