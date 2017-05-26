Алексей Урманов: Липницкая не заявлена - она пропустила практически весь прошлый сезон

Тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Алексей Урманов рассказал о том, как проходит восстановление спортсменки.

- Юля не заявлена - она пропустила практически весь прошлый сезон. И не для кого не секрет, что решением недавнего исполкома Федерации фигурного катания на коньках России она вошла в резервный состав сборной. Она восстанавливается, жива и здорова, с ней все в полном порядке. Ждем сентябрьских контрольных прокатов, а дальше уже будем принимать решения и строить планы, - рассказал Урманов в интервью ТАСС.

Ранее стало известно, что Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, а также танцевальная пара Елена Ильных/Руслан Жиганшин не примут участия в Гран-при.

Первый этап Гран-при соревнований в Москве с 20 по 22 октября.