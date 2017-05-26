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«Милан» начал переговоры по трансферу Обамеянга

Источник:  Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии

«Милан» проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что «Милан» провел предварительные переговоры с представителем Обамеянга. Ранее сообщалось, что им интересуется «ПСЖ».

В текущем сезоне 27-летний  Пьер-Эмерик Обамеянг провел 45 матчей за «Боруссию» и забил 39 мячей при пяти голевых передачах.

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