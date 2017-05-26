«Милан» начал переговоры по трансферу Обамеянга

читайте также

«Спартак» подпишет нигерийского форварда? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Интер» может обменять Перишича на Ди Марию с доплатой 10 миллионов евро Полузащитник «Интера» Иван Перишич может перейти в «ПСЖ». В таком случае в обратном направлении проследует Анхель Ди Мария.

«Спартак» может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Австрии «Спартак» проявляет интерес к форварду венской «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата Австрии.

Гаттузо возглавил молодежную команду «Милана» Бывший игрок «Милана» Дженнаро Гаттузо официально встал у руля молодежной команды клуба.

«Ливерпуль» может побить трансферный рекорд клуба «Ливерпуль» твердо намерен приобрести полузащитника «Лейпцига» Наби Кейта, несмотря на заявления немецкого клуба о том, что игрок не продается, сообщает The Times.

«Марсель» интересуется Сонгом Полузащитник казанского «Рубина» Алекс Сонг попал в сферу интересов французкого «Марселя».

«Урал» выставил на трансфер вратаря Заболотного «Урал» принял решение выставить на трансфер вратаря Николая Заболотного, сообщается на официальном сайте команды.

Пабло Сабалета близок к переходу в «Вест Хэм» Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета уже ближайшим летом может стать игроком лондонского «Вест Хэма».

Алексис Санчес хочет зарабатывать в «Арсенале» 300 тысяч фунтов в неделю Стали известны подробности переговоров между «Арсеналом» и форвардом команды Алексисом Санчесом.

«Манчестер Юнайтед» потратит 200 миллионов фунтов на четырех новых игроков В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» планирует подписать до четырех новичков на общую сумму 200 миллионов фунтов, сообщает The Times.

«Вильярреал» проявляет интерес к Жулиано Как сообщает ФАН, бразильский полузащитник «Зенита» Жулиано может перебраться в чемпионат Испании.

«Боруссия» согласна отпустить Обамеянга за 80 млн евро Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение покинуть немецкий клуб грядущим летом.

«Интер» близок к приобретению Хамеса и Пепе Хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес, а также его партнер по клубу Пепе, продолжат карьеру в серии А. Об этом сообщает Sportitalia.

«Монако» претендует на Батшуайи Форвард «Челси» Миши Батшуайи может вернуться в чемпионат Франции этим летом. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Андер Эррера: Гризманн – настоящий феномен, он может стать преемником Роналду Игроки «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, а также Андер Эррера рассказали о своем отношении к форварду мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну.

Златан Ибрагимович: Через несколько недель я вернусь на поле. В каком клубе? Посмотрим 35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться от травмы колена, рассказал о планах на будущее.

«Наполи» предлагает контракт Щесны Интерес к голкиперу «Ромы» Войцеху Щесны проявляет «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Гендиректор «Терека: Клуб не ведет переговоров с Беленовым Вице-президент и генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров опроверг сообщения СМИ, что клуб ведет переговоры с голкипером «Уфы» Александром Беленовым.

Уэйн Руни: С продолжением карьеры определюсь в ближайшее время Игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сказал, что имеет предложение от других клубов и примет решение о продолжении своей карьеры в течении ближайшего времени.