Саша Обрадович: Нельзя равнодушно принимать поражения, даже от ЦСКА

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович высказал мнение о предстоящей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА.

- Многие тренеры признаются, что в серии с ЦСКА сочтут за счастье одержать хотя бы одну победу? Если я буду так думать, то не смогу донести до команды главную мысль - что им по силам одолеть любого. Вы никогда не задумывались, зачем тренеры при отставании в 12 или 14 очков на последней минуте берут тайм-ауты. Это своего рода терапия, когда ты демонстрируешь подопечным, что еще ничего не упущено, что сражаться надо до финальной сирены.

Если ты будешь равнодушно принимать поражения, то в следующий раз твоя команда бросит играть в третьей четверти, а не на последней минуте, или, того хуже, перестанет бороться с первых минут, - приводит слова Обрадовича «Газета.Ru».

ЦСКА и «Локомотив-Кубань» 26 мая в Москве проведут первый матч противостояния, которое продлится до трех побед одной из команд.