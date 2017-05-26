Усик проведет следующий бой в Одессе 12 августа
Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе по
версии WBO Александр Усик проведет свой следующий бой в
Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ.
Как информирует «Чемпіон», поединок состоится 12
августа на стадионе «Черноморец». Соперник украинца пока неизвестен.
Представители Усика на данный момент ведут переговоры по этому поводу.
Напомним, в своем последнем поединке Усик по очкам победил
американца Майкла Хантера.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически