Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург3 : 2 ОТОттава
Футбол  Шахтер2 : 3Динамо Киев
Баскетбол  Бостон102 : 135Кливленд
Баскетбол  ЦСКА93 : 87Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Усик проведет следующий бой в Одессе 12 августа

Источник:  ЧемпiонКомментарии

Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик проведет свой следующий бой в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует «Чемпіон», поединок состоится 12 августа на стадионе «Черноморец». Соперник украинца пока неизвестен. Представители Усика на данный момент ведут переговоры по этому поводу.

Напомним, в своем последнем поединке Усик по очкам победил американца Майкла Хантера.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тони Белью: Усик – блестящий боксер, но его имя должно подняться выше, чтобы мы смогли встретитьсяБританский боксер первого тяжелого веса Тони Белью поделился мнением об украинце Александре Усике и рассказал, при каких условиях возможен их очный поединок.Битва при «Уэмбли» и другие апрельские тезисы. Главные события месяца в рингеБитва при «Уэмбли» и другие апрельские тезисы. Главные события месяца в ринге«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях прошедшего месяца в профессиональном боксе.WBO не планирует проводить объединительные бои Усика с российскими боксерамиВсемирная боксерская организация не рассматривала возможность объединительного боя чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинца Александра Усика с российскими бойцами.Усик, Гвоздик, Ломик. Как украинские боксеры «взорвали» американский рингУсик, Гвоздик, Ломик. Как украинские боксеры «взорвали» американский рингУкраинские боксеры Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик одержали яркие и ожидаемые победы в Оксон Хилл (США).Триумф украинского бокса, провал «Барсы» и поражение Петрова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Усик по очкам победил ХантераПоединок за титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и американцем Майклом Хантером завершился победой украинского боксера по очкам.Соса сделал вес в преддверии боя с Ломаченко только с третьей попыткиВасилий Ломаченко и Джейсон Соса прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в воскресенье в Оксон Хилле (США).10 лучших украинских боксеров прямо сейчас10 лучших украинских боксеров прямо сейчас«Советский спорт» по этому случаю составил рейтинг лучших боксеров из Украины на данный момент.Украина наступает. Бои Кличко, Ломаченко и Усика в апрелеУкраина наступает. Бои Кличко, Ломаченко и Усика в апреле«Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.Александр Усик: Мне нужны еще три поясаУкраинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик сказал, что он ставит перед собой цель стать абсолютным чемпионом мира.Александр Усик проведет бой с Майклом ХантеромЧемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик проведет защиту титула в поединке с американцем Майклом Хантером.Усик расстался с Баширом и будет тренироваться под руководством Анатолия ЛомаченкоУкраинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик решил прекратить сотрудничество с тренером Джеймсом Али Баширом. Теперь тренировать Александра будет Анатолий Ломаченко.Александр Усик: С удовольствием проведу бой против ГассиеваЧемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик высказался о возможном поединке против россиянина Мурата Гассиева.Том Леффлер: Переход Усика в тяжелый вес? Это вполне возможноПромоутер Том Леффлер полагает, что украинец Александр Усик мог бы успешно выступать в тяжелом весе.Мурат Гассиев: Бой с Усиком мне очень интересенРоссийский боксер первого тяжелого веса Мурат Гассиев сказал, что хотел бы встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком.Александр Усик: Бой с Гассиевым? Не поверю, пока не увижу соперника в рингеЧемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал возможность проведения объединительного поединка с россиянином Муратом Гассиевым.Ковалев поздравил Усика с успешной защитой чемпионского титулаБывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поздравил украинского боксера Александра Усика с успешной защитой чемпионского пояса WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).Александр Усик: Чуть-чуть прилетело, но это ничего страшногоЧемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (11-0, 10 КО) прокомментировал победу над Тхабисо Мчуну.Виталий Кличко: Поздравляю Усика с достойной победойЭкс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко поздравил с победой Александра Усика. Напомним, что украинец провел первую успешную защиту чемпионского пояса WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), нокаутировав южноафриканца Тхабисо Мчуну.Усик нокаутировал Мчуну и защитил титул WBO в первом тяжелом весеУкраинский боксер Александр Усик провел первую успешную защиту чемпионского пояса WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Футбол
«Интер» может обменять Перишича на Ди Марию с доплатой 10 миллионов евро
Футбол
Эдуард Безуглов: С коленом Дзюбы все хорошо
Футбол
«Спартак» может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Австрии
Велошоссе
Испанец Ланда выиграл 19-й этап «Джиро д’Италия», Шалунов занял шестое место
все новости
Александр Усик
Александр Усиквсе новости