Усик проведет следующий бой в Одессе 12 августа

Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик проведет свой следующий бой в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует «Чемпіон», поединок состоится 12 августа на стадионе «Черноморец». Соперник украинца пока неизвестен. Представители Усика на данный момент ведут переговоры по этому поводу.

Напомним, в своем последнем поединке Усик по очкам победил американца Майкла Хантера.