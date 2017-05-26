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Геннадий Орлов: С приходом Фурсенко «Зенит» преобразится

Источник:  ТАССКомментарии

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал назначение Сергея Фурсенко на должность генерального директора «Зенита».

- С приходом Фурсенко клуб преобразится. Он был уже президентом: работал с тренером Диком Адвокатом во времена, когда «Зенит» выигрывал чемпионат России и Кубок УЕФА. Ту «золотую» команду собирали при нем. Это возвращение опытного человека, да и в клубе надо наводить порядок.

Не исключено, что будет и новый спортивный директор. Надо делать выводы по итогам сезона. Фурсенко поставлен, чтобы освежить ситуацию, - передает слова Орлова ТАСС.

Ранее официальный сайт «Зенит» сообщил о назначении Сергея Фурсенко одновременно гендиректором, президентом и председателем правления питерского клуба.


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