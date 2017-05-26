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Итудис признан лучшим тренером сезона в Единой лиге ВТБ

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Лучшим тренером сезона в Единой лиге ВТБ признан главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА.

Греческий специалист получил награду перед первым матчем полуфинала плей-офф между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью» из рук президента лиги Сергея Кущенко.

В завершившемся регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ армейцы заняли первое место, победив в 22 матчах из 24. При этом команда лидировала в Лиге по набранным очкам (93,9 в среднем за матч) и стала второй по эффективности обороны (74,3 очка в среднем за матч).

«Хотел бы поблагодарить лигу за признание и за награду. Этот трофей формально является индивидуальным, он упоминается с моим именем, на на самом деле он относится ко многим именам и фамилиям. Его заслуживает менеджмент, Андрей [Ватутин], Наталья [Фураева] и Андрей [Щепанков], работающие с нами и пригласившими меня сюда, все мои помощники – Андреас [Пистиолис], Даррил [Миддлтон], Антон [Юдин], Костас [Хацихристос], Денис [Годлевский] и Евгений [Бурин], наконец, последними, но не менее важными, отмечу игроков, без которых все это невозможно.

Хочу поблагодарить за вклад каждого из упомянутых. Наконец, хочу сказать «спасибо» болельщикам за помощь. Я с позитивом смотрю в будущее, уверен, их будет все больше и больше», - цитирует Итудиса сайт московских армейцев.

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