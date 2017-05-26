Вячеслав Колосков: Рад приветствовать возвращение Фурсенко в футбол
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Сергея Фурсенко на должность генерального директора «Зенита».
- Я рад приветствовать возвращение в футбол бывшего президента клуба «Зенит» и бывшего главу Российского футбольного союза Сергея Александровича Фурсенко. Он человек футбольный, прошедший серьезную школу сначала в клубе, а потом в РФС, а это бесценная школа, тем более она была не очень удачная с точки зрения результата и, может, управления. Это очень хороший стимул для самосовершенствования, - передает слова Колоскова «Р-Спорт».
Ранее официальный сайт «Зенит» сообщил о назначении Сергея Фурсенко одновременно гендиректором, президентом и председателем правления питерского клуба.