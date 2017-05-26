«Заря» завоевала путевку в Лигу Европы, «Олимпик» - в квалификацию ЛЕ
Определились два представителя Украины в Лиге Европы.
Луганская «Заря» после победы над «Черноморцем» (1:0) досрочно
завоевала бронзовые медали чемпионата Украины. Третье место дает им право выйти
в групповой турнир Лиги Европы напрямую.
Также донецкий «Олимпик» после ничьей с «Александрией» (0:0) обеспечил себе четвертое место за тур до конца чемпионата. Это позволит им в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги Европы.
Матч
Черноморец - Заря - 0:1 (0:1)
Голы
Паулиньо 1 (0:1).
Состав
Черноморец: Безрук, Аблитаров, Азацкий, Ковалец, Данченко, Андриевский, Третьяков, Барилко (Машнин, 46), Коркишко, Хобленко, Кабаев
Заря: Шевченко, Гордиенко, Опанасенко, Чечер, Пилявский, Липартия, Харатин, Гречишкин, Петряк, Бонавентуре (Калитвинцев, 46), Паулиньо
Предупреждения:
Ковалец, 27; Ковалец, 27 - Бонавентуре, 43; Опанасенко, 60; Чечер, 62
Удаления:
Ковалец, 43 - нет
Судья:
Юрий Можаровский (Украина)
Место и дата
26 мая 19:00, Черноморец, Онлайн-трансляция
Матч
Олимпик - Александрия - 0:0
Состав
Олимпик: Махарадзе, Иллой-Айет, Федорив, Гришко, Бринкер, Богданов, Рхарсала, Поступаленко, Гринь, Шестаков, Сергийчук
Александрия: Леванидов, Запорожан, Симинин, Басов, Чеботаев, Цуриков, Огиря, Полярус, Грицук, Пономарь, Кулиш
Предупреждения:
Поступаленко, 14 - Кулиш, 26
Судья:
Константин Труханов (Украина)
Место и дата
26 мая 19:00, Динамо им. В.В. Лобановского, Онлайн-трансляция