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«Заря» завоевала путевку в Лигу Европы, «Олимпик» - в квалификацию ЛЕ

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Определились два представителя Украины в Лиге Европы.

Луганская «Заря» после победы над «Черноморцем» (1:0) досрочно завоевала бронзовые медали чемпионата Украины. Третье место дает им право выйти в групповой турнир Лиги Европы напрямую.

Также донецкий «Олимпик» после ничьей с «Александрией» (0:0) обеспечил себе четвертое место за тур до конца чемпионата. Это позволит им в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги Европы.

Матч

Черноморец - Заря - 0:1 (0:1)

Голы

Паулиньо 1 (0:1).

Состав

Черноморец: Безрук, Аблитаров, Азацкий, Ковалец, Данченко, Андриевский, Третьяков, Барилко (Машнин, 46), Коркишко, Хобленко, Кабаев

Заря: Шевченко, Гордиенко, Опанасенко, Чечер, Пилявский, Липартия, Харатин, Гречишкин, Петряк, Бонавентуре (Калитвинцев, 46), Паулиньо

Предупреждения:

Ковалец, 27; Ковалец, 27 - Бонавентуре, 43; Опанасенко, 60; Чечер, 62

Удаления:

Ковалец, 43 - нет

Судья:

Юрий Можаровский (Украина)

Место и дата

26 мая 19:00, Черноморец, Онлайн-трансляция

Матч

Олимпик - Александрия - 0:0

Состав

Олимпик: Махарадзе, Иллой-Айет, Федорив, Гришко, Бринкер, Богданов, Рхарсала, Поступаленко, Гринь, Шестаков, Сергийчук

Александрия: Леванидов, Запорожан, Симинин, Басов, Чеботаев, Цуриков, Огиря, Полярус, Грицук, Пономарь, Кулиш

Предупреждения:

Поступаленко, 14 - Кулиш, 26

Судья:

Константин Труханов (Украина)

Место и дата

26 мая 19:00, Динамо им. В.В. Лобановского, Онлайн-трансляция

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