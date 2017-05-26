«Заря» завоевала путевку в Лигу Европы, «Олимпик» - в квалификацию ЛЕ

Полузащитник «Шахтера» Бернард не был наказан за жест со средними пальцами после матча с «Динамо» (фото)

Комитет этики и честной игры Федерации футбола рассмотрел вопрос о жесте Бернарда в адрес трибун после матча финала Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо». Полузащитник «Шахтера» не будет наказан.