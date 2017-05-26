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Анна Чакветадзе: Почему бы Кузнецову не обыграть Маррэя?

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала итоги жеребьевки «Ролан Гаррос». Напомним, что россиянин Андрей Кузнецов в стартовом раунде сыграет с лидером рейтинга ATP Энди Маррэем.

- Андрею, конечно, не повезло – в первом же раунде попасть на первую ракетку мира! С другой стороны – Кузнецов сейчас находится в неплохой форме, раз дошел до полуфинала в Женеве. Энди же беспокоят проблемы со здоровьем, он сидит на антибиотиках и пока далек от того, чтобы показывать лучший теннис. В последние месяцы шотландец чаще проигрывал, так почему бы ему не уступить и Кузнецову? – рассказала Чакветадзе корреспонденту «Советского спорта».

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