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Анна Чакветадзе: У Макаровой с Кербер – равные шансы

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась мнением о предстоящем матче первого круга «Ролан Гаррос» между Екатериной Макаровой и Анжелик Кербер.

- Как и Андрею Кузнецову, Макаровой не повезло со жребием, - отметила Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Советского спорта». - Начинать турнир матчем с первой сеяной – бывают расклады и получше! Но, опять же – Кербер далеко не та, какой мы ее видели в прошлом сезоне. Она и так-то плохо играет на грунте, в чем не раз признавалась, а сейчас еще и в принципе находится не в лучшей форме. Думаю, тут шансы равные. Кате надо сохранять хладнокровие, играть спокойно и давить на соперницу. Поражение Анжелик сенсацией, в общем, не станет.

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