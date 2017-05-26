Анна Чакветадзе: У Макаровой с Кербер – равные шансы
Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе
поделилась мнением о предстоящем матче первого круга «Ролан Гаррос» между
Екатериной Макаровой и Анжелик Кербер.
- Как и Андрею Кузнецову,
Макаровой не повезло со жребием, - отметила Чакветадзе в беседе с
корреспондентом «Советского спорта». - Начинать турнир матчем с первой сеяной –
бывают расклады и получше! Но, опять же – Кербер далеко не та, какой мы ее
видели в прошлом сезоне. Она и так-то плохо играет на грунте, в чем не раз
признавалась, а сейчас еще и в принципе находится не в лучшей форме. Думаю, тут
шансы равные. Кате надо сохранять хладнокровие, играть спокойно и давить на
соперницу. Поражение Анжелик сенсацией, в общем, не станет.
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