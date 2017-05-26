М19 подписала состав по Dota 2

Организация М19 объявила о создании нового состава по дисциплине Dota 2.



В состав войдут Глеб «Funn1k» Липатников, Николай «Muriel» Байков, Игорь «iLTW» Филатов и Михаил «Misha» Агатов, ранее выступавшие за Double Dimension, а также Александр «Nix» Левин. Возглавит работу над составом Сергей «AnahRonix» Быковский.



«Мы прекрасно понимаем, что успешное развитие киберспортивной организации на рынке СНГ невозможно без состава по самой популярной дисциплине региона. Игроки состава амбициозны, желают работать и развиваться – эти качества мы искали в первую очередь. Уверен, их вступление в М19 станет началом долгосрочного и продуктивного сотрудничества», — прокомментировал директор по дисциплинам Юрий Марков.



Состав М19 по Dota 2:



Александр «Nix»Левин

Игорь «iLTW» Филатов

Глеб «Funn1k» Липатников

Николай «Muriel» Байков

Михаил «Misha» Агатов



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