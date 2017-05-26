Анна Чакветадзе: Кузнецова может побороться за победу на «Ролан Гаррос»
Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе
прокомментировала шансы Светланы Кузнецовой на стартующем в воскресенье
Открытом чемпионате Франции.
- Кузнецова – наша главная
надежда на нынешнем турнире. Который Света, кстати, уже выигрывала – пусть
целых 8 лет назад (в 2009-м). Ситуация в женском Туре запутанная. Серена Уильямс,
Шарапова, Вика Азаренко – все пропускают этот «Ролан Гаррос». А в числе прочих
Кузнецова вполне может сойти за одну из главных фавориток! Только вот лично ей
об этом не хочется говорить. Чтобы, с одной стороны, не расхолаживать. С другой
– не подвергать излишнему давлению. Светлану часто «зажимает» на «Больших
шлемах», и это мешает ей показать свою хорошую игру. Так что ждать от
Кузнецовой можно чего угодно. От вылета на ранней стадии до итоговой победы. Но
Макгейл в первом круге она точно обыгрывать должна. Американка, все-таки,
неважно чувствует себя на грунте, - приводит слова Чакветадзе корреспондент
«Советского спорта».