Анна Чакветадзе: Кузнецова может побороться за победу на «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала шансы Светланы Кузнецовой на стартующем в воскресенье Открытом чемпионате Франции.

- Кузнецова – наша главная надежда на нынешнем турнире. Который Света, кстати, уже выигрывала – пусть целых 8 лет назад (в 2009-м). Ситуация в женском Туре запутанная. Серена Уильямс, Шарапова, Вика Азаренко – все пропускают этот «Ролан Гаррос». А в числе прочих Кузнецова вполне может сойти за одну из главных фавориток! Только вот лично ей об этом не хочется говорить. Чтобы, с одной стороны, не расхолаживать. С другой – не подвергать излишнему давлению. Светлану часто «зажимает» на «Больших шлемах», и это мешает ей показать свою хорошую игру. Так что ждать от Кузнецовой можно чего угодно. От вылета на ранней стадии до итоговой победы. Но Макгейл в первом круге она точно обыгрывать должна. Американка, все-таки, неважно чувствует себя на грунте, - приводит слова Чакветадзе корреспондент «Советского спорта».