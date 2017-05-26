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Дубль Ярмоленко принес киевскому «Динамо» победу над «Шахтером»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 31-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» завершился победой столичного клуба. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Динамо».

Игра проходила в Харькове. В составе киевлян дважды отличился Андрей Ярмоленко. Один из мячей он забил с пенальти. Также забил Денис Гармаш. У «Шахтера» голы в в активе Дентиньо и Алана Патрика.

«Шахтер», напомним, уже обеспечил себе чемпионский титул. В активе у команды 79 очков. У «Динамо» 64 очка и второе место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

31-й тур

Матч

Шахтер - Динамо К - 2:3 (1:1)

Голы

Гармаш 20 (0:1). Патрик 22 (1:1). Ярмоленко 52 (1:2 - пен.). Дентиньо 58 (2:2). Ярмоленко 71 (2:3).

Состав

Шахтер: Шевченко, Ордец, Бутко, Кривцов, Азеведо, Зубков (Марлос, 69), Танковский, Коваленко (Тайсон, 75), Патрик (Бернард, 84), Дентиньо, Феррейра

Динамо К: Коваль, Пантич, Антуньеш (Очигава, 88), Кадар, Вида, Гармаш (Шепелев, 62), Морозюк, Рыбалка (Цыганков, 62), Сидорчук, Беседин, Ярмоленко

Предупреждения:

Танковский, 63 - Гармаш, 34; Антуньеш, 88; Шепелев, 90

Судья:

Александр Дердо (Украина)

Место и дата

26 мая 19:30, Металлист, Онлайн-трансляция

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