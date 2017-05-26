Дубль Ярмоленко принес киевскому «Динамо» победу над «Шахтером»
Матч 31-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и
киевским «Динамо» завершился победой столичного клуба. Итоговый счет матча – 3:2
в пользу «Динамо».
Игра проходила в Харькове. В составе киевлян дважды отличился Андрей Ярмоленко. Один из
мячей он забил с пенальти. Также забил Денис Гармаш. У «Шахтера» голы в в
активе Дентиньо и Алана Патрика.
«Шахтер», напомним, уже обеспечил себе чемпионский титул. В
активе у команды 79 очков. У «Динамо» 64 очка и второе место.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
31-й тур
Матч
Голы
Гармаш 20 (0:1). Патрик 22 (1:1). Ярмоленко 52 (1:2 - пен.). Дентиньо 58 (2:2). Ярмоленко 71 (2:3).
Состав
Шахтер: Шевченко, Ордец, Бутко, Кривцов, Азеведо, Зубков (Марлос, 69), Танковский, Коваленко (Тайсон, 75), Патрик (Бернард, 84), Дентиньо, Феррейра
Динамо К: Коваль, Пантич, Антуньеш (Очигава, 88), Кадар, Вида, Гармаш (Шепелев, 62), Морозюк, Рыбалка (Цыганков, 62), Сидорчук, Беседин, Ярмоленко
Предупреждения:
Танковский, 63 - Гармаш, 34; Антуньеш, 88; Шепелев, 90
Судья:
Александр Дердо (Украина)
Место и дата
26 мая 19:30, Металлист, Онлайн-трансляция