Дубль Ярмоленко принес киевскому «Динамо» победу над «Шахтером»

Матч 31-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» завершился победой столичного клуба. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Динамо».

Игра проходила в Харькове. В составе киевлян дважды отличился Андрей Ярмоленко. Один из мячей он забил с пенальти. Также забил Денис Гармаш. У «Шахтера» голы в в активе Дентиньо и Алана Патрика.

«Шахтер», напомним, уже обеспечил себе чемпионский титул. В активе у команды 79 очков. У «Динамо» 64 очка и второе место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

31-й тур