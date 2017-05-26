ЦСКА переиграл «Локомотив-Кубань» в 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА переиграли «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 101:95 (26:22, 32:30, 19:18, 24:25).

Самыми результативными в ЦСКА стали защитники Нандо де Коло, набравший 20 очков, и Виталий Фридзон (15). У «Локомотив-Кубань» больше всех очков на счету защитников Мэтта Дженнинга (21), Тэйлора Рочести (17) и форварда Марди Коллинса (21).

Вторая встреча полуфинала пройдет в Москве в воскресенье. Серия длится до трех побед одной из команд.