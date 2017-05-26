Алексей Андронов: Произошел «косяк». Нам неудобно перед Орловым за эту ситуацию

Спортивный комментатор Алексей Андронов рассказал о ситуации с интервью с Геннадием Орловым.

- Для нас это была абсолютно такая же неожиданность, как и для всех остальных. Потому что мы закончили эфир, это был прямой эфир, после этого еще минут 20 мы были в редакции, после чего пришли в бар, и уже там начались звонки Геннадию Сергеевичу с вопросами. Только таким образом мы узнали о том, что произошло.

- Вы подвели итоги случившегося с Геннадием Орловым и общались ли с ним как-то после?



- Общались, естественно. И вчера долго общались, и сегодня разговаривали по телефону. Что значит итоги? Нам неудобно, что случилась такая ситуация, которая вряд ли кому-то принесла сколько-то положительных эмоций.

- А как сам Геннадий Сергеевич прокомментировал? На вас он в обиде?



- Думаю, что на нас лично он не в обиде, да и сложно тут найти что-то персональное, на что можно было бы обижаться. Да, произошел, как мы это называем в своем журналистском сообществе, «косяк». Дальше, мне кажется, должна разбираться та сторона, где это случилось. Мы в данном случае также можем чувствовать себя пострадавшими. Другой вопрос, что к тому, что говорил в этом фрагменте я или Кирилл (Дементьев) несколько меньше внимания, - цитирует Андронова «Спорт FM».

Ранее в интернете было обнародовано видео интервью Орлова OFFSIDE.TV c Орловым. Перед началом интервью Орлов в беседе с Дементьевым и Андроновым говорит следующее: «Они же вообще обанкротили «Матч ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин останется (в штате). Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать».

Позднее Орлов заявил о том, что видео было смонтировано.



