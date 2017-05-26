Алексей Андронов: Произошел «косяк». Нам неудобно перед Орловым за эту ситуацию
Спортивный комментатор Алексей Андронов рассказал о ситуации с
интервью с Геннадием Орловым.
- Для нас это была абсолютно такая же
неожиданность, как и для всех остальных. Потому что мы закончили эфир, это был
прямой эфир, после этого еще минут 20 мы были в редакции, после чего пришли в
бар, и уже там начались звонки Геннадию Сергеевичу с вопросами. Только таким
образом мы узнали о том, что произошло.
- Вы подвели итоги случившегося с Геннадием
Орловым и общались ли с ним как-то после?
- Общались, естественно. И вчера долго общались, и сегодня разговаривали по телефону. Что значит итоги? Нам неудобно, что случилась такая ситуация, которая вряд ли кому-то принесла сколько-то положительных эмоций.
- А как сам Геннадий Сергеевич прокомментировал?
На вас он в обиде?
- Думаю, что на нас лично он не в обиде, да и сложно тут найти что-то персональное, на что можно было бы обижаться. Да, произошел, как мы это называем в своем журналистском сообществе, «косяк». Дальше, мне кажется, должна разбираться та сторона, где это случилось. Мы в данном случае также можем чувствовать себя пострадавшими. Другой вопрос, что к тому, что говорил в этом фрагменте я или Кирилл (Дементьев) несколько меньше внимания, - цитирует Андронова «Спорт FM».
Ранее в интернете было
обнародовано видео интервью
Орлова OFFSIDE.TV
c Орловым. Перед началом интервью Орлов в беседе с
Дементьевым и Андроновым говорит следующее: «Они же вообще
обанкротили «Матч ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство
комментаторов. Может быть, один Карпин останется (в штате). Дело в том,
что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили
экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать».
Позднее Орлов заявил о том, что видео было
смонтировано.