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Анна Чакветадзе: Спад Весниной должен закончиться

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась мнением о текущей форме Елены Весниной перед началом «Ролан Гарроса».

- У Лены после победы в Индиан-Уэлсе начался спад, который, тем не менее, рано или поздно закончится, - рассказала Чакветадзе в интервью «Советскому спорту». - Веснина – опытный боец и настоящий универсал. Может быть, жесткие корты подходят ей чуточку больше, но ведь она выросла в Сочи, тренируясь на грунте, так что на этом покрытии тоже чувствует себя вполне комфортно. Сетка Елене попалась относительно несложная, в первом раунде – и вовсе квалифай. Пара хороших побед поможет вернуть ей уверенность, а вместе с ней придут и новые крупные успехи.

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