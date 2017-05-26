Анна Чакветадзе: Спад Весниной должен закончиться
Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе
поделилась мнением о текущей форме Елены Весниной перед началом «Ролан
Гарроса».
- У Лены после победы в Индиан-Уэлсе начался спад, который, тем не менее, рано или поздно закончится, - рассказала Чакветадзе в интервью «Советскому спорту». - Веснина – опытный боец и настоящий универсал. Может быть, жесткие корты подходят ей чуточку больше, но ведь она выросла в Сочи, тренируясь на грунте, так что на этом покрытии тоже чувствует себя вполне комфортно. Сетка Елене попалась относительно несложная, в первом раунде – и вовсе квалифай. Пара хороших побед поможет вернуть ей уверенность, а вместе с ней придут и новые крупные успехи.
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