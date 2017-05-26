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Паулу Фонсека: Арбитры сегодня не уважали «Шахтер». Это продолжалось весь сезон, но мы были сильнее

Максим Кравченко
Источник:  ТК «Футбол» (Украина)Комментарии

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча против киевского «Динамо» в 31-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.

«Это была хорошая игра. Абсолютно открытый футбол. У меня есть повод только гордиться своими ребятами. Хорошую игру показали. Да, мы совершали ошибки, но у нас есть храбрость играть и показывать свою игру. На самом деле я очень ценю, если они пробуют и ошибаются. Хуже было бы, если бы они не пробовали. Ответственность за ошибки лежит на мне, а не на них.

В футболе очень важно уважение. У арбитров сегодня не было уважения к «Шахтеру». Все смотрели матч  и все всё понимают. Это было на протяжении всего сезона, но мы были сильны, и у них не было шансов нас обокрасть. Но сегодня это получилось.

Был эпизод с офсайдом, с аутом, потом пенальти, с которого нам забили, неназначенный пенальти в ворота «Динамо». У арбитров не было смелости по отношению к «Динамо». Не делайте из меня дурака. Я не первый день в футболе и прекрасно понимаю, что происходит», - сказал Фонсека в эфире украинского телеканала «Футбол 1». 

Матч

Шахтер - Динамо К - 2:3 (1:1)

Голы

Гармаш 20 (0:1). Патрик 22 (1:1). Ярмоленко 52 (1:2 - пен.). Дентиньо 58 (2:2). Ярмоленко 71 (2:3).

Состав

Шахтер: Шевченко, Ордец, Бутко, Кривцов, Азеведо, Зубков (Марлос, 69), Танковский, Коваленко (Тайсон, 75), Патрик (Бернард, 84), Дентиньо, Феррейра

Динамо К: Коваль, Пантич, Антуньеш (Очигава, 88), Кадар, Вида, Гармаш (Шепелев, 62), Морозюк, Рыбалка (Цыганков, 62), Сидорчук, Беседин, Ярмоленко

Предупреждения:

Танковский, 63 - Гармаш, 34; Антуньеш, 88; Шепелев, 90

Судья:

Александр Дердо (Украина)

Место и дата

26 мая 19:30, Металлист, Онлайн-трансляция

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