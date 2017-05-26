Илья Черкасов: Фурсенко – идеальная кандидатура на пост президента «Зенита»
Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов прокомментировал назначение Сергея Фурсенко на должность президента питерского клуба.
- Фурсенко - идеальная кандидатура на пост президента «Зенита», учитывая его искреннюю влюбленность в футбол, в «Зенит» и в Санкт-Петербург, учитывая его опыт и политический вес, учитывая, что при нем новый «Зенит» добился первой значительной победы. Чем вызваны перемены, я точно не знаю. Может быть, Алексей Миллер потерял терпение из-за второго подряд невыхода клуба в Лигу чемпионов, может быть, Александр Дюков и Максим Митрофанов решили заняться чем-то другим. Причины не важны, важно то, что Фурсенко на данном этапе - идеальная кандидатура на должность руководителя клуба, - цитирует Черкасова ТАСС.
Ранее официальный сайт «Зенит» сообщил о назначении Сергея Фурсенко одновременно гендиректором, президентом и председателем правления питерского клуба.