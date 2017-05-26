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«Манчестер Сити» объявил о переходе Бернарду Силвы

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Полузащитник Бернарду Силва перешел из «Монако» в «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Сообщается, что новичок получит 20-й номер. Его контракт начнет действовать с 1 июля. Другие детали соглашения не указаны.

В завершившемся сезоне 22-летний Бернарду Силва провел 58 матчей за «Монако» и забил 11 мячей при 12 голевых передачах.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 60 миллионов фунтов. 

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