«Манчестер Сити» объявил о переходе Бернарду Силвы

Полузащитник Бернарду Силва перешел из «Монако» в «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Сообщается, что новичок получит 20-й номер. Его контракт начнет действовать с 1 июля. Другие детали соглашения не указаны.

В завершившемся сезоне 22-летний Бернарду Силва провел 58 матчей за «Монако» и забил 11 мячей при 12 голевых передачах.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 60 миллионов фунтов.