Опубликован трейлер CIS Minor Championship 2017

Виктор Гусев: Можно ли считать киберспорт спортом или нет – не думаю, что это так важно

Спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью CyberSport.ru рассказал, чем комментирование виртуальных матчей отличается от обычного футбольного комментария, а также поделился мнением о влиянии киберспорта на подростков.