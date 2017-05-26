Опубликован трейлер CIS Minor Championship 2017
Организаторы турнира CIS Minor Championship 2017 по CS:GO опубликовали трейлер чемпионата.
В финальную стадию турнира пробились Spartak Esports, Team Spirit, Team Spirit Academy, Tengri, k29, pro100, Quantum Bellator Fire и Vega Squadron.
LAN-финал CIS Minor Championship 2017 пройдет с 8 по 11 июня в клубе Gamer Stadium в Москве. Призовой фонд чемпионата составит 50 000 долларов. Оба участника гранд-финала получат право выступать на закрытых квалификациях к PGL Major Kraków.
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