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Опубликован трейлер CIS Minor Championship 2017

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Организаторы турнира CIS Minor Championship 2017 по CS:GO опубликовали трейлер чемпионата.



В финальную стадию турнира пробились Spartak Esports, Team Spirit, Team Spirit Academy, Tengri, k29, pro100, Quantum Bellator Fire и Vega Squadron.

LAN-финал CIS Minor Championship 2017 пройдет с 8 по 11 июня в клубе Gamer Stadium в Москве. Призовой фонд чемпионата составит 50 000 долларов. Оба участника гранд-финала получат право выступать на закрытых квалификациях к PGL Major Kraków.

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