Алексей Андронов: У меня возникает вопрос, как этот фрагмент мог пойти в эфир

Спортивный комментатор Алексей Андронов рассказал о ситуации с интервью с Геннадием Орловым.

- Болельщики уверены, что вы специально выложили это в интернет для привлечения внимания к своему шоу.



- Сложно разубеждать людей, которые в чем-то уверены. Просто мне не очень понятно, во-первых, как мы можем что-то выложить, находясь в кадре. Во-вторых, это какой-то странный способ привлечения интереса к своему шоу, выкладывая все это на стороннем ресурсе «ВКонтакте» при том, что у нас есть свой канал на You Tube. Я думаю, если бы мы собирались это сделать, логично было бы предположить, что мы это сделаем на своей площадке.

- То есть у вас возникают вопросы к «ВКонтакте»?



- Это вопрос, который надо задавать нашим продюсерам. У меня лично возникает вопрос, как такое могло произойти, потому что нужно быть элементарно аккуратными и осторожными в таких вещах, тем более что речь не идет о том, что кто-то нарушил какие-то требования, связанные с эфиром. Мы не находились в этот момент в эфире.



- Получается, что находились.



- Получается, что находились, но по факту - нет. У нас даже микрофонов не было. И там на этой записи виден момент, когда я ухожу. Так можно записать что угодно. Вопрос в том, что надо следить за тем, куда и как что выходит в эфир, - цитирует Андронова «Спорт FM».

Ранее в интернете было обнародовано видео интервью Орлова OFFSIDE.TV c Орловым. Перед началом интервью Орлов в беседе с Дементьевым и Андроновым говорит следующее: «Они же вообще обанкротили «Матч ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин останется (в штате). Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать».

Позднее Орлов заявил о том, что видео было смонтировано.