Илья Черкасов: Фурсенко в большей степени сможет уделять внимание «Зениту»

Бывший гендиректор «Зенита» Илья Черкасов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возвращении Сергея Фурсенко в петербургский клуб.

– Допускаю, что Максим Митрофанов, проработавший гендиректором десять лет, решил заняться чем-то другим. Он самостоятельный молодой человек, у него могут быть другие, более амбициозные карьерные стремления, нежели желание провести всю карьеру вторым лицом в «Зените». Это первое соображение.

Второй момент – со стороны было отчетливо видно, что президент клуба Александр Дюков не очень часто принимал непосредственное участие в жизни команды. Все-таки он руководитель более чем крупной корпорации, поэтому заниматься футболом столько, сколько требует позиция президента клуба, он явно не мог. Насколько понимаю, Сергей Фурсенко имеет какое-то количество общественных и прочих нагрузок, но на нем не висит гигантское предприятие. Наверное, он в большей степени сможет уделять внимание «Зениту».

Это не революционная ситуация, не изменения, продиктованные необходимостью, плохими результатами. Это планомерное развитие, которое может базироваться на разных причинах, - сказал Черкасов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Полное интервью можно прочитать здесь.

Напомним, 26 мая «Зенит» объявил о назначении Фурсенко одновременно гендиректором, президентом и председателем правления клуба.