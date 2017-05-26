Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург3 : 2 ОТОттава
Футбол  Шахтер2 : 3Динамо Киев
Баскетбол  Бостон102 : 135Кливленд
Баскетбол  ЦСКА101 : 95Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Черкасов: Фурсенко в большей степени сможет уделять внимание «Зениту»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший гендиректор «Зенита» Илья Черкасов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возвращении Сергея Фурсенко в петербургский клуб.

– Допускаю, что Максим Митрофанов, проработавший гендиректором десять лет, решил заняться чем-то другим. Он самостоятельный молодой человек, у него могут быть другие, более амбициозные карьерные стремления, нежели желание провести всю карьеру вторым лицом в «Зените». Это первое соображение.

Второй момент – со стороны было отчетливо видно, что президент клуба Александр Дюков не очень часто принимал непосредственное участие в жизни команды. Все-таки он руководитель более чем крупной корпорации, поэтому заниматься футболом столько, сколько требует позиция президента клуба, он явно не мог. Насколько понимаю, Сергей Фурсенко имеет какое-то количество общественных и прочих нагрузок, но на нем не висит гигантское предприятие. Наверное, он в большей степени сможет уделять внимание «Зениту».

Это не революционная ситуация, не изменения, продиктованные необходимостью, плохими результатами. Это планомерное развитие, которое может базироваться на разных причинах, - сказал Черкасов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Полное интервью можно прочитать здесь

Напомним, 26 мая «Зенит» объявил о назначении Фурсенко одновременно гендиректором, президентом и председателем правления клуба. 

Голосование: Какое из достижений Сергея Фурсенко вы считаете самым полезным?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет нигерийского форварда? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет нигерийского форварда? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Андрей Червиченко: Луческу, на мой взгляд, был какой-то «няшный»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, какой тренер необходим «Зениту».Илья Черкасов: Фурсенко – идеальная кандидатура на пост президента «Зенита»Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов прокомментировал назначение Сергея Фурсенко на должность президента «Зенита».«Фурсенко – не революция. Но он – вождь». Мнение экс-гендиректора «Зенита»«Фурсенко – не революция. Но он – вождь». Мнение экс-гендиректора «Зенита»Бывший гендиректор «Зенита» Илья Черкасов объяснил «Советскому спорту», что хорошего в возвращении Сергея Фурсенко в петербургский клуб.Зачем вообще «Зенит» позвал Фурсенко? Объясняем тем, кто удивился или не понялЗачем вообще «Зенит» позвал Фурсенко? Объясняем тем, кто удивился или не понялПока отовсюду звучали советы, оставлять Луческу или нет, «Зенит» сделал более важный ход – сменил человека главнее. И вот чем это полезно.Вячеслав Колосков: Рад приветствовать возвращение Фурсенко в футболПочетный президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Сергея Фурсенко на должность генерального директора «Зенита».Геннадий Орлов: С приходом Фурсенко «Зенит» преобразитсяКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал назначение Сергея Фурсенко на должность генерального директора «Зенита».Фурсенко стал председателем правления «Зенита», Сампаоли покинул «Севилью», Манчини может сменить Луческу. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий дайджест главных новостей дня.Виталий Шашков: Решение по поводу Скрипченко будет принято на следующей неделеГенеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером команды Вадимом Скрипченко.Нобель Арустамян: В Санкт-Петербурге есть силы, которые хотят видеть Манчини в «Зените»Главным тренером «Зенита» может стать итальянский специалист Роберто Манчини. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.Юрий Розанов: Грасия? Думаю, это ошибка «Рубина»Спортивный комментатор Юрий Розанов прокомментировал выступление «Рубина» в завершившемся чемпионате РФПЛ под руководством главного тренера команды Хави Грасии.Иногда они возвращаются… 10 решений, которыми запомнился Сергей ФурсенкоИногда они возвращаются… 10 решений, которыми запомнился Сергей ФурсенкоСергей Фурсенко, экс-президент «Зенита» и РФС сменил Максима Митрофанова в должности гендиректора и президента сине-бело-голубых.Александр Панов: С приходом Фурсенко в «Зените» будет и более амбициозный главный тренерБывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился мнением о назначении гендиректором клуба Сергея Фурсенко.«Спартак» может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Австрии«Спартак» проявляет интерес к форварду венской «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата Австрии.Юрий Розанов: Галицкий может тратить как «Спартак» и «Зенит», но принципиально не хочетСпортивный комментатор Юрий Розанов прокомментировал выступление «Краснодара» в завершившемся чемпионате России.Фурсенко назначен одновременно гендиректором, президентом и председателем правления «Зенита»Бывший президент «Зенита» и РФС Сергей Фурсенко подписал приказ о назначении на должность гендиректора петербуржцев, сообщает официальный сайт клуба.Ринат Билялетдинов: У Динияра есть варианты в России и за рубежомБывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал о потенциальных вариантах развития карьеры своего сына Динияра.Фурсенко подписал приказ о назначении на должность гендиректора «Зенита» (фото)Бывший президент «Зенита» и РФС Сергей Фурсенко подписал приказ о назначении на должность гендиректора петербуржцев, сообщает «Фонтанка».Каринэ Гюльазизова: Вернется ли Фурсенко в футбол? Мне кажется, ему это неинтересноКаринэ Гюльазизова: Вернется ли Фурсенко в футбол? Мне кажется, ему это неинтересно«ССФ» взял интервью у Каринэ Гюльазизовой, которая работала советником бывшего президента РФС Сергея Фурсенко.Илья Геркус: Мы убеждены, что Антона Миранчука ждет большой путь в «Локо»Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал подписание нового контракта с полузащитником команды Антоном Миранчуком.
Футбол
Илья Черкасов: Фурсенко – идеальная кандидатура на пост президента «Зенита»
Футбол
Алексей Андронов: Произошел «косяк». Нам неудобно перед Орловым за эту ситуацию
Баскетбол
ЦСКА переиграл «Локомотив-Кубань» в 1/2 финала Единой лиги ВТБ
Футбол
Дубль Ярмоленко принес киевскому «Динамо» победу над «Шахтером»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Сергей Фурсенко
Сергей Фурсенковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости