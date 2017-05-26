Андрей Червиченко: Луческу, на мой взгляд, был какой-то «няшный»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, какой тренер необходим «Зениту».

- Я считаю, что у Луческу не получилось в «Зените». Он тренер заслуженный, но годы берут свое. Луческу уже за 70. Думаю, что в таком возрасте, если не получается, надо честно это признать. Или, тем более если у него действительно есть предложения из Турции, стоит попробовать в другом месте – вдруг у него там получится? Думаю, что «Зениту» нужен более агрессивный тренер.

Луческу, на мой взгляд, был какой-то «няшный», «плюшевый». Стоял такой старичок-боровичок на кромке. Не было в нем огня. А «Зениту» сейчас, как мне кажется, нужен такой огненный тренер, как Каррера, (Унаи) Эмери или даже Антонио Конте. То есть нужен человек, который фонтанирует эмоциями и заряжает ими коллектив, - передает слова Червиченко «Р-Спорт».

Напомним, что по итогам чемпионата России «Зенит» занял третье место в итоговой таблице РФПЛ.