Финал Лиги чемпионов впервые сыграют при закрытой крыше стадиона
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и
мадридским «Реалом» будет закрыта крыша стадиона «Миллениум» в Кардиффе. Это
первый случай в истории финалов турнира.
Как сообщает Goal.com, такое решение связано с соображениями
безопасности. Решение принято Федерацией футбола Уэльса и согласовано в
местными властями. Такие меры были одобрены УЕФА. Под крышей пройдут и
предматчевые тренировки команд.
Ранее в Манчестере во время концерта произошел теракт, в
результате которого погибли 22 человека.
Матч «Ювентус» - «Реал» состоится 3 июня. Начало в 21:45 по
Москве.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически