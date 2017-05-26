Финал Лиги чемпионов впервые сыграют при закрытой крыше стадиона

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом» будет закрыта крыша стадиона «Миллениум» в Кардиффе. Это первый случай в истории финалов турнира.

Как сообщает Goal.com, такое решение связано с соображениями безопасности. Решение принято Федерацией футбола Уэльса и согласовано в местными властями. Такие меры были одобрены УЕФА. Под крышей пройдут и предматчевые тренировки команд.

Ранее в Манчестере во время концерта произошел теракт, в результате которого погибли 22 человека.

Матч «Ювентус» - «Реал» состоится 3 июня. Начало в 21:45 по Москве.