Сергей Ребров: Благодарен ребятам за то, что они серьезно отнеслись к матчу с «Шахтером»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча 31-го тура чемпионата Украины против «Шахтера». Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.

— Наверное, эта игра понравилась болельщикам — сегодня было много моментов, много голов. Но для тренеров и футболистов эта игра была валидольной. Любой матч против «Шахтера» принципиален для нас, вне зависимости от того, имеет она турнирное значение, или нет. Я благодарен ребятам, что они серьезно отнеслись к этой игре и добыли победу.

— В следующем году мы увидим вас в украинской Премьер-лиге?

— Я уже отвечал на этот вопрос. С президентом клуба мы еще не встречались

— А на какой день запланирована эта встреча?

— Надеюсь, завтра-послезавтра мы встретимся и переговорим, - цитирует Реброва «Динамо Киев от Шурика».

«Шахтер», напомним, уже обеспечил себе чемпионский титул. В активе у команды 79 очков. У «Динамо» 64 очка и второе место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

31-й тур