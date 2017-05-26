Сергей Ребров: Благодарен ребятам за то, что они серьезно отнеслись к матчу с «Шахтером»
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился
впечатлениями после матча 31-го тура чемпионата Украины против «Шахтера».
Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.
— Наверное,
эта игра понравилась болельщикам — сегодня было много моментов, много
голов. Но для тренеров и футболистов эта игра была валидольной. Любой
матч против «Шахтера» принципиален для нас, вне зависимости от того, имеет
она турнирное значение, или нет. Я благодарен ребятам, что они серьезно
отнеслись к этой игре и добыли победу.
— В следующем году мы увидим вас
в украинской Премьер-лиге?
— Я уже
отвечал на этот вопрос. С президентом клуба мы еще
не встречались
— А на какой
день запланирована эта встреча?
— Надеюсь,
завтра-послезавтра мы встретимся и переговорим, - цитирует Реброва «Динамо
Киев от Шурика».
«Шахтер», напомним, уже обеспечил себе чемпионский титул. В
активе у команды 79 очков. У «Динамо» 64 очка и второе место.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
31-й тур
Матч
Голы
Гармаш 20 (0:1). Патрик 22 (1:1). Ярмоленко 52 (1:2 - пен.). Дентиньо 58 (2:2). Ярмоленко 71 (2:3).
Состав
Шахтер: Шевченко, Ордец, Бутко, Кривцов, Азеведо, Зубков (Марлос, 69), Танковский, Коваленко (Тайсон, 75), Патрик (Бернард, 84), Дентиньо, Феррейра
Динамо К: Коваль, Пантич, Антуньеш (Очигава, 88), Кадар, Вида, Гармаш (Шепелев, 62), Морозюк, Рыбалка (Цыганков, 62), Сидорчук, Беседин, Ярмоленко
Предупреждения:
Танковский, 63 - Гармаш, 34; Антуньеш, 88; Шепелев, 90
Судья:
Александр Дердо (Украина)
Место и дата
26 мая 19:30, Металлист, Онлайн-трансляция