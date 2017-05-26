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Димитрис Итудис: Мы получили очередной урок того, что игра не заканчивается до финальной сирены

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после первого матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани». Напомним, что его команда победила со счетом 101:95.

«Поздравляю команду с лидерством 1-0 в серии. Мы изначально понимали, что обе команды находятся в разных условиях в смысле нагрузки. Мы вернулись из Стамбула после «Финала четырех» Евролиги, тогда как «Локомотив» имел возможность спокойно готовиться на протяжении нескольких дней.

Тем не менее мы вернулись в ритм, боролись, подбирали мячи, падали на пол, у нас были хорошие моменты. Можно было уверенно уйти вперед, но мы не использовали пару эпизодов – когда Виктор промахнулся, когда Джеймс из-под кольца отдал пас вместо броска. Получили очередной урок того, что игра не заканчивается до финальной сирены.

«Локо» – хорошая команда, выступающая без давления результата, она показала настрой, попала важные броски. И все же я удовлетворен подходом команды к делу. У нас собраны игроки-победители. Сейчас нужно проанализировать запись и понять, что можно сделать лучше. Спасибо болельщикам, которых было сегодня много и которые нас здорово поддержали», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Самыми результативными в ЦСКА стали защитники Нандо де Коло, набравший 20 очков, и Виталий Фридзон (15). У «Локомотив-Кубань» больше всех очков на счету защитников Мэтта Дженнинга (21), Тэйлора Рочести (17) и форварда Марди Коллинса (21).

Вторая встреча полуфинала пройдет в Москве в воскресенье. Серия длится до трех побед одной из команд.

Матч

ЦСКА - Локомотив-Кубань - 101:95

Место и дата

26 мая 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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