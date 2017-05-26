Димитрис Итудис: Мы получили очередной урок того, что игра не заканчивается до финальной сирены
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился
впечатлениями после первого матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани».
Напомним, что его команда победила со счетом 101:95.
«Поздравляю команду с лидерством 1-0 в серии. Мы
изначально понимали, что обе команды находятся в разных условиях в смысле
нагрузки. Мы вернулись из Стамбула после «Финала четырех» Евролиги, тогда как
«Локомотив» имел возможность спокойно готовиться на протяжении нескольких дней.
Тем не менее мы вернулись в ритм, боролись,
подбирали мячи, падали на пол, у нас были хорошие моменты. Можно было уверенно
уйти вперед, но мы не использовали пару эпизодов – когда Виктор промахнулся,
когда Джеймс из-под кольца отдал пас вместо броска. Получили очередной урок
того, что игра не заканчивается до финальной сирены.
«Локо» – хорошая команда, выступающая без
давления результата, она показала настрой, попала важные броски. И все же я
удовлетворен подходом команды к делу. У нас собраны игроки-победители. Сейчас
нужно проанализировать запись и понять, что можно сделать лучше. Спасибо
болельщикам, которых было сегодня много и которые нас здорово поддержали», -
цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Самыми
результативными в ЦСКА стали защитники Нандо де Коло, набравший 20 очков, и
Виталий Фридзон (15). У «Локомотив-Кубань» больше всех очков на счету
защитников Мэтта Дженнинга (21), Тэйлора Рочести (17) и форварда Марди Коллинса
(21).
Вторая встреча полуфинала пройдет в Москве в воскресенье. Серия длится до трех побед одной из команд.
Матч
ЦСКА - Локомотив-Кубань - 101:95
Место и дата
26 мая 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция