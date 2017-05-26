Виталий Фридзон: ЦСКА очень много пропустил. Надо улучшать защиту

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон поделился впечатлениями после первого матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани». Напомним, что его команда победила со счетом 101:95.

«Очевидно, что нам надо улучшать защиту, мы очень много пропустили. Нам надо более агрессивно защищаться. У «Локо» серьезная команда, они бились, показывали хороший баскетбол, но мы были сильнее, мы были вместе и повели 1-0 в серии. Конечно, хотим ее как можно раньше закончить, чтобы было время на восстановление, но соперник этого вряд ли хочет», - цитирует Фридзона «Р-Спорт».

Самыми результативными в ЦСКА стали защитники Нандо де Коло, набравший 20 очков, и Виталий Фридзон (15). У «Локомотив-Кубань» больше всех очков на счету защитников Мэтта Дженнинга (21), Тэйлора Рочести (17) и форварда Марди Коллинса (21).

Вторая встреча полуфинала пройдет в Москве в воскресенье. Серия длится до трех побед одной из команд.