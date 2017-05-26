Александр Овечкин: Виталя Фридзон – просто красавчик
Форвард ХК «Вашингтон Кэпиталз» и сборной
России Александр Овечкин поделился впечатлениями после первого матча 1/2 финала
плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Локомотив-Кубань» - 101:95. Он отметил игру
Виталия Фридзона.
«Хороший матч получился. Виталя Фридзон -
просто красавчик, здорово сыграл! Только в конце его по очкам Нандо Де Коло
обошел», - цитирует Овечкина «Р-Спорт».
Самыми
результативными в ЦСКА стали защитники Нандо де Коло, набравший 20 очков, и
Виталий Фридзон (15). У «Локомотив-Кубань» больше всех очков на счету
защитников Мэтта Дженнинга (21), Тэйлора Рочести (17) и форварда Марди Коллинса
(21).
Вторая встреча полуфинала пройдет в Москве в воскресенье. Серия длится до трех побед одной из команд.
Матч
ЦСКА - Локомотив-Кубань - 101:95
Место и дата
26 мая 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция