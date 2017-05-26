Александр Овечкин: Виталя Фридзон – просто красавчик

Форвард ХК «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин поделился впечатлениями после первого матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Локомотив-Кубань» - 101:95. Он отметил игру Виталия Фридзона.

«Хороший матч получился. Виталя Фридзон - просто красавчик, здорово сыграл! Только в конце его по очкам Нандо Де Коло обошел», - цитирует Овечкина «Р-Спорт».

Самыми результативными в ЦСКА стали защитники Нандо де Коло, набравший 20 очков, и Виталий Фридзон (15). У «Локомотив-Кубань» больше всех очков на счету защитников Мэтта Дженнинга (21), Тэйлора Рочести (17) и форварда Марди Коллинса (21).

Вторая встреча полуфинала пройдет в Москве в воскресенье. Серия длится до трех побед одной из команд.