Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Монако. Квалификация
Футбол  Арсенал- : -Челси
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Айнтрахт- : -Боруссия
Футбол  Барселона- : -Алавес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Карпи» и «Фрозиноне» сыграли вничью в первом полуфинале плей-офф за выход в серию А

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый матч 1/2 плей-офф за выход в серию А между «Карпи» и «Фрозиноне» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

На 80-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Алессио Саббионе. Ответная игра состоится 29 мая на поле «Фрозиноне». Матч начнется в 21:30 по Москве.

Плей-офф за выход в серию А

1/2 финала

Первый матч

«Карпи» - «Фрозиноне» - 0:0

Удаление: Саббионе («Карпи»), 80.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Милан» начал переговоры по трансферу Обамеянга«Милан» проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.«Интер» может обменять Перишича на Ди Марию с доплатой 10 миллионов евроПолузащитник «Интера» Иван Перишич может перейти в «ПСЖ». В таком случае в обратном направлении проследует Анхель Ди Мария.Гонсало Родригес: Я покидаю «Фиорентину». Разочарован действиями клубаЗащитник «Фиорентины» Гонсало Родригес объявил об уходе из команды.От Зидана до Монтеллы. Главные открытия еврофутболаОт Зидана до Монтеллы. Главные открытия еврофутбола«Советский спорт» рассказывает, как сложился минувший сезон в топ-5 европейских лигах, отмечая главных действующих лиц.Массимилиано Аллегри: Хочу продолжить работу в «Ювентусе»Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал, что не собирается покидать команду.Дочь Трампа приняла бывшего нападающего «Лацио» за святогоДочь президента США Дональда Трампа Иванка приняла фотопортет бывшего нападающего «Лацио» сборной Италии Джорджо Кинальи за изображение святого, сообщает Lenta.ru».Тотти устроил прощальный ужин для игроков «Ромы»Капитан «Ромы» Франческо Тотти устроил прощальный ужин для партнеров по команде по случаю завершения выступления за клуб, сообщает «Газета.Ru».«Интер» презентовал домашнюю форму на будущий сезон (фото)Официальный Twitter миланского «Интера» выложил фото с изображением домашней формы клуба в сезоне 2017/18.«Интер» близок к приобретению Хамеса и ПепеХавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес, а также его партнер по клубу Пепе, продолжат карьеру в серии А. Об этом сообщает Sportitalia.«Наполи» предлагает контракт ЩесныИнтерес к голкиперу «Ромы» Войцеху Щесны проявляет «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.Манджукич продлил контракт с «Ювентусом»Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Лацио» проявляет интерес к ДостуФорвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост привлек внимание «Лацио». Об этом сообщают португальские СМИ.28 мая Тотти проведет последний матч за «Рому»40-летний нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти сообщил, что матч с «Дженоа» в заключительном туре серии А станет для него последним в составе римского клуба.Банега может стать частью сделки по трансферу Ди Марии в «Интер»Миланский «Интер» не оставляет попыток приобрести полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию. Об этом сообщает Tuttosport.Тотти может продолжить карьеру в чемпионате ИталииКлуб итальянской Серии А, название которого остается пока неизвестным, предложил однолетний контракт Франческо Тотти, сообщает La Gazzetta dello Sport.Гаттузо возглавит молодежную команду «Милана»Бывший игрок «Милана» и сборной Италии Дженнаро Гаттузо возглавит молодежную команду «Милана».«Рома» презентовала домашнюю форму на сезон 2017/18 (фото)Официальный Twitter «Ромы» выложил фотографию с изображением игроков столичного клуба в домашней экипировке на предстоящий сезон.Мората дал согласие на переход в «Милан»Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората, ранее выступавший за «Ювентус», решил вернуться в чемпионат Италии.«Рома» претендует на полузащитника «Бенфики» Линделефа«Рома» проявляет интерес у полузащитнику «Бенфики» Виктору Линделефу. Об этом сообщают итальянские СМИ.Полузащитник «Аталанты» Кесси близок к переходу в «Милан»«Милан» может в ближайшее время подписать полузащитник «Аталанты» Франка Кессие. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе Бернарду Силвы
Футбол
Илья Черкасов: Фурсенко – идеальная кандидатура на пост президента «Зенита»
Футбол
Алексей Андронов: Произошел «косяк». Нам неудобно перед Орловым за эту ситуацию
Баскетбол
ЦСКА переиграл «Локомотив-Кубань» в 1/2 финала Единой лиги ВТБ
все новости
Фрозиноне
Фрозинонекалендарьстатистика
Карпи
Карпикалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости