«Карпи» и «Фрозиноне» сыграли вничью в первом полуфинале плей-офф за выход в серию А
Первый матч 1/2 плей-офф за выход в серию А
между «Карпи» и «Фрозиноне» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
На 80-й минуте хозяева остались в меньшинстве
после удаления Алессио Саббионе. Ответная игра состоится 29 мая на поле «Фрозиноне».
Матч начнется в 21:30 по Москве.
Плей-офф за выход в серию А
1/2 финала
Первый матч
«Карпи» - «Фрозиноне» - 0:0
Удаление: Саббионе («Карпи»), 80.
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