«Карпи» и «Фрозиноне» сыграли вничью в первом полуфинале плей-офф за выход в серию А

Первый матч 1/2 плей-офф за выход в серию А между «Карпи» и «Фрозиноне» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

На 80-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Алессио Саббионе. Ответная игра состоится 29 мая на поле «Фрозиноне». Матч начнется в 21:30 по Москве.

Плей-офф за выход в серию А

1/2 финала

Первый матч

«Карпи» - «Фрозиноне» - 0:0

Удаление: Саббионе («Карпи»), 80.