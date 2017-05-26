Синицын признан лучшим игроком «Краснодара» в мае

Лучшим игроком «Краснодара» в мае 2017 года признан голкипер Андрей Синицын. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Синицын был признан лучшим по результатам голосования болельщиков «Краснодара» в интернете. Всего в голосовании приняло участие более 1100 человек.

Третье место занял шведский атакующий полузащитник Виктор Классон, собравший 10,2 % голосов. За ставшего вторым центрфорвард Фёдора Смолова проголосовало 19,7 % респондентов. Синицын стал первым с результатом 35,7 % голосов.